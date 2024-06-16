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Ученые нашли простой способ избавиться от навязчивых воспоминаний

Daily Mail: игра в тетрис помогает избавиться от навязчивых мыслей при ПТСР

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Shutterstock

Тетрис помог врачам из Великобритании смягчить посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), возникшее из-за напряженной работы во время пандемии. Об этом сообщает Daily Mail.

Предыдущие исследования показали, что игра в тетрис активирует область мозга, которая отвечает за травматические воспоминания. В новой работе приняли участие врачи, страдающие от посттравматического стрессового расстройства. Оно развилось у них из-за выматывающей работы во время пандемии. Тогда им приходилось ежедневно наблюдать летальные исходы, при этом работая на износ.

Врачей попросили вызвать воспоминание или мысль, которые преследовали их, а затем сразу сыграть в «Тетрис». Эта терапия сократила количество травматических воспоминаний в неделю с 14 до одного. Пациенты наблюдались через шесть месяцев после терапии, и их состояние продолжало улучшаться.

Как объяснили ученые, игра в тетрис после вызова навязчивой мысли делает неприятное воспоминание менее ярким.

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