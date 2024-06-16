Две чашки кофе в день могут снизить риск летального исхода, выяснили ученые

Исследование показало, что употребление двух-трех чашек кофе может снизить риск преждевременного летального исхода. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые проанализировали данные офисных работников, которые проводят за столом не менее шести часов в день. Их риск летального исхода был на 33% ниже, если они выпивали две-три чашки кофе в день.

Исследователи полагают, что мощный противовоспалительный эффект кофе может компенсировать ущерб, наносимый ежедневным длительным сидением. Известно, что сидение в течение шести-восьми часов в день связано с болезнями сердца, диабетом и раком.

До этого диетолог назвала гречку самой полезной крупой, которую можно есть каждый день. Однако все ее преимущества для здоровья могут исчезнуть, если использовать хлопья быстрого приготовления, особенно с сахаром. Врач рекомендовала отдавать предпочтение цельнозерновым крупам, которые проходят минимальную промышленную обработку.

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