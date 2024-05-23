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Назван размер взятки арестованному замначальника УФСИН по Подмосковью

Арестованный замглавы подмосковного УФСИН Талаев получил взятку на 800 тысяч

Арестованный заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Владимир Талаев получил взятку в размере 800 тысяч рублей от коммерсанта за покровительство. Об этом заявила старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета РФ Ольга Врадий, передает РИА Новости.

«Заместителю начальника УФСИН России по Московской области предъявлено обвинение в получении взятки, а трем коммерсантам — в даче взяток и посредничестве», — сказала Врадий.

По данным следствия, летом 2023 года обвиняемый, занимая должность замначальника УФСИН России по Московской области, получил взятку в размере более 800 тысяч рублей, добавила она.

Также Врадий рассказала, что взятку передавал представитель компании, поставлявшей молочную продукцию в учреждения подмосковного ФСИН, за оказание покровительства деятельности организации и иным аффилированным ей предприятиям.

До этого Тверской районный суд Москвы отправил Талаева в СИЗО почти на два месяца.

До этого сообщалось, что по подозрению в получении взятки задержали заместителя начальника Генштаба РФ Вадима Шамарина. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее назвали размер взятки по делу Шамарина.

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