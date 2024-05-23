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В ШОС назвали число терактов, предотвращенных в 2023 году

РАТС ШОС: спецслужбы стран организации в 2023 году предотвратили 181 теракт

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Сотрудники спецслужб стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в прошлом году предотвратили 181 теракт. Об этом заявил директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) организации Руслан Мирзаев, передает РИА Новости.

«По итогам 2023 года в процессе совместной работы компетентными органами государств — членов ШОС, в том числе путем обмена оперативной информацией, <...> предотвращен 181 теракт», — сказал он.

Мирзаев добавил, что за аналогичный промежуток времени в странах — членах организации была пресечена деятельность 95 ячеек террористических структур. Кроме того, специалистам удалось предотвратить 2010 преступлений террористического и экстремистского характера.

Всего в 2023 году сотрудники спецслужб государств — участников ШОС задержали 1185 членов и пособников международных террористических организаций. То же касается 214 иностранных боевиков.

Более того, были обнаружены 26 каналов незаконной миграции и 13 каналов финансирования. Все они использовались представителями экстремистских и террористических организаций.

Также директор Исполкома РАТС ШОС подчеркнул, что в прошлом году специалисты вскрыли 14 каналов незаконной торговли оружием. Тогда же было изъято более 1,5 тыс. единиц огнестрельного оружия, 777 взрывных устройств и иные виды запрещенных товаров.

Ранее в МИД РФ рассказали о работе по выявлению в миграционной сфере лазеек для проникновения в страну идей терроризма.

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