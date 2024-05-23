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Число погибших при пожаре в Подмосковье выросло до семи

МЧС: количество жертв пожара в СНТ в Подмосковье выросло до семи

Количество человек, которые погибли в результате возгорания в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) в Истринском районе Подмосковья, выросло до семи. Об этом сообщает МЧС России.

«На пожаре в Подмосковье обнаружено тело еще одного погибшего», — говорится в сообщении.

23 мая стало известно, что в СНТ Снигирь загорелся двухэтажный дом площадью 80 квадратных метров. В 05:18 мск возгорание было локализовано, а в 06:18 до прибытия пожарных пострадавшая женщина была доставлена в Красногорскую районную больницу.

До этого сообщалось о пожаре на бумажном складе в мордовском Саранске, площадь которого в определенный момент достигала 1,5 тыс. квадратных метров. С огнем сражались 65 сотрудников МЧС и 16 единиц пожарной техники. Информация о пострадавших и разрушениях не приводилась.

Ранее в Стерлитамаке спасли ребенка из загоревшейся душевой кабины.

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