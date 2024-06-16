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В США рассказали о попытке Китая отговорить страны от участия в саммите по Украине

NYT: поддержка Китаем России в контексте конфликта с Украиной может вырасти

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AP

Сотрудники администрации президента США Джо Байдена все чаще высказывают мнение, что взгляды лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на роль его государства в конфликте РФ и Украины изменились, и в дальнейшем КНР будет более активно поддерживать Россию. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).

В администрации главы Белого дома полагают, что Пекин пытался отговорить другие государства от участия в саммите по Украине в Швейцарии. Сам Китай отказался участвовать в мероприятии без России. В статье говорится, что лидеры стран G7 назвали КНР помощником «российской военной машины» и своенравным экономическим игроком.

«Становится ясно, что целью Си является доминирование Китая, начиная от торговли и заканчивая влиянием на вопросы безопасности во всем мире», — сказал сотрудник администрации американского президента.

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