«Эдмонтон» забросил «Флориде» 8 шайб в четвертом матче финала Кубка Стэнли

Четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли завершился разгромной победой «Эдмонтон Ойлерз» над «Флорида Пантерз». «Нефтяники» на своем льду выиграли со счетом 8:1.

После первого периода хозяева вели 3:1 благодаря голам Маттиаса Янмарка, Адама Хендрика и Дилана Холлоуэя. Гости смогли ответить точным броском Владимира Тарасенко, но этот гол оказался для «Флориды» единственным в матче.

Во втором периоде в ворота голкипера «Пантерз» Сергея Бобровского влетело еще три шайбы. Их авторами стали Коннор Макдэвид, Дарнелл Нурс и Райан Нюджент-Хопкинс. В заключительной 20-минутке разгром довершили Холлоуэй, оформивший дубль, и Райан Маклауд.

Благодаря этому успеху «Эдмонтон» размочил счет в серии: «ойлерз» проиграли первые три матча, теперь же счет стал 3:1. Отметим, что Бобровский в этой встрече пропустил пять шайб. А Макдэвид вышел на пятое место в истории НХЛ по очкам в плей-офф. Помимо гола, в четвертой игре с «Флоридой» он оформил ассистентский хет-трик, и теперь на его счету 38 очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Следующая игра пройдет во Флориде и состоится в ночь на 19 июня.

Ранее вратарь «Эдмонтона» Скиннер назвал Бобровского абсолютным феноменом.