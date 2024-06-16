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В Подольске мужчина выстрелил в возлюбленную после первого свидания

mk.ru: в Подмосковье женщина получила два огнестрельных ранения на свидании

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Shutterstock

В Подольске устанавливаются обстоятельства нападения на женщину, которая получила два огнестрельных ранения, пытаясь сбежать от мужчины после первого свидания. Об этом сообщает mk.ru.

25-летняя девушка познакомилась в сети с мужчиной, между ними завязалась переписка, в течение трех недель пара общалась онлайн и решила встретиться. Кавалер пригласил даму в гости, в квартире вместе с мужчиной находился его друг.

Спустя несколько часов новый знакомый и его приятель начали вести себя агрессивно и приставать к девушке. Она вызвала такси и стала ждать машину на улице, однако за беглянкой увязался ее ухажер, который открыл по ней огонь.

Пострадавшая получила два ранения — в бедро и руку, нападавший скрылся. Девушку доставили в медицинское учреждение, обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Алтайском крае мужчина выстрелил возлюбленной в лицо и обвинил в колдовстве. Женщина встречалась с 65-летним россиянином десять лет, но в последнее время их свидания сопровождались скандалами и насилием. Когда возлюбленная ушла от мужчины, он стал ее преследовать и заявил, что россиянка оказывает на него влияние с помощью колдовства. В день инцидента бывший партнер пришел к пострадавшей под предлогом того, что им нужно поговорить. Женщина впустила его, но мужчина стал избивать ее и выстрелил в челюсть.

Ранее женщина застала мужа с любовницей и прострелила ему ногу.

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