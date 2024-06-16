Jaguar прекратил выпуск одного из своих быстрых спорткаров

С завода в Касл-Бромвиче (Великобритания) сошел с конвейера последний экземпляр модели Jaguar F-Type. Об этом сообщает motor1.com. Финальную машину передадут в заводское собрание Jaguar Daimler Heritage Trust, где хранятся исторические модели бренда.

Отмечается, что последним выпущенным Jaguar F-Type стал кабриолет с 5,0-литровым V8 в цвете Giola Green с черной мягкой крышей и салоном из кожи оттенка Tan Windsor. Такая машина может разгоняться до 100 км/час за 3,7 с. Максимальная скорость — 300 км/час.

Мировая премьера кабриолета Jaguar F-Type состоялась в 2013 году, а через год представили купе. За прошедшие годы было выпущено 87,7 тыс. экземпляров модели, причем складской запас спорткаров позволит продавать их еще до 2025 года.

До этого стало известно, что Jaguar собирается в два раза сократить модельную линейку в июне 2024 года.

Сокращение затронет три модели (XE, XF, F-Type) из выпускаемых шести — на конвейере останутся кроссоверы F-Pace, E-Pace и I-Pace.

Jaguar примерно на год вступает в переходный период до старта продаж новых электромобилей. В компании отметили, что дилерам Jaguar не стоит ожидать дефицита автомобилей: производитель обещает на оставшиеся месяцы сформировать особый график, которой позволит обеспечить товарные запасы и непрерывность поставок.

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