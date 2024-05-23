В Харькове произошли взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Сообщения о трех взрывах в Харькове появились в 10:27 и 10:29 по мск.

Утром 23 мая украинское издание «Зеркало недели» уже сообщало о взрыве в городе.

До этого сообщалось о взрыве в Полтавской области Украины.

Вечером 21 мая в Запорожье произошел взрыв, а днем сильный пожар был в украинской столице. Черный дым видели на большом расстоянии из разных районов города.

17 мая российские войска поразили склад в Одессе из ракетных комплексов «Искандер». По складу было выпущено две ракеты. После попадания по цели произошел мощный взрыв и поднялся столб черного дыма.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.