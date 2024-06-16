Установлены личности захватчиков ростовского СИЗО

Удалось установить личности пятерых захватчиков ростовского СИЗО, личность шестого преступника еще выясняется Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, заложников в следственном изоляторе взяли Сайпудинов М.Ш., Цицкиев А.М., Камнеев Д.В. и Акиев Ш.А.

Троих из них осудили в декабре 2023 года за участие в ИГИЛ (организация запрещена в России) и подготовке теракта. Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев пытались взорвать здание Верховного суда Карачаево-Черкесской республики, но ФСБ предотвратила теракт. Гиреева и Акиева приговорили к 18 годам лишения свободы, а Цицкиева — к 18 с половиной годам.

Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников УИС. Преступники требуют автомобиль, оружие и возможность уехать из изолятора.

Telegram-канала «Baza» сообщает, весь личный состав МВД и Росгвардии поднят по тревоге и направлены к СИЗО. Туда же направляются бригады скорой помощи.

Тем временем Shot сообщил, что захватчики ростовского СИЗО пытаются заполучить боевое оружие сотрудников.

Ранее суд в Москве выпустил из СИЗО двух обвиняемых в мошенничестве сотрудников СКР.