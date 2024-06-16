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Глава «АвтоВАЗа» рассказал о ситуации с ценами на автомобили Lada

Президент «АвтоВАЗа» Соколов: дилеры продают Lada по рекомендованной цене

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Дилеры Lada не занимаются завышением цен на автомобили. В автосалонах могут предлагать дополнительные опции, но по желанию клиента можно приобрести машину и без них. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента «АвтоВАЗа«Максима Соколова.

«Сегодня я вообще не слышу никаких замечаний в наших соцсетях о том, что рекомендованная цена на Lada отличается от ценовой политики, проводимой дилерскими центрами во всех регионах страны. Напомню, что их сегодня уже почти 320», — сказал он.

По словам Соколова, дилер может предложить клиенту различные дополнительные опции и услуги. Однако машину могут продать и без допопций в любом официальном автосалоне Lada.

До этого «АвтоВАЗ» столкнулся с проблемами в ходе производства предсерийных прототипов Lada Iskra. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на источник в компании.

Так, у машин наблюдаются многочисленные проблемы с электрикой. Они проявляются довольно комичным образом: у одних машин работает зажигание, но не работают фары и подсветка приборов, у других не работает зажигание, но работают фары и подсветка приборов.

Для решения проблемы компания привлекла иностранных специалистов из недружественной страны.

Также стало известно, что темпы отработки покраски кузовов Iskra снизили до минимума (до двух кузовов в неделю).

Ранее глава «АвтоВАЗ» рассказал, кто будет покупать новую Lada Iskra.

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