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Россиянам объяснили, в каких случаях им могут отказать в выезде за границу

Юрист Шалоносов: россиян могут не выпустить за границу из-за задолженности

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Depositphotos

Судебные приставы могут ограничить россиянам выезд за границу из-за задолженности по алиментам, штрафам и другим обязательствам, запрет действует в течение полугода с момента вынесения решения. Об этом «Москве 24» рассказал юрист по туризму Эдуард Шалоносов.

«Также суд может ввести ограничения на посещение других стран на пять лет тем, кто прошел процедуру банкротства. Выехать за границу нельзя и тем, кто освободился из тюрьмы и должен регулярно отчитываться в ОВД или имеет условную судимость. Если человеку предъявили обвинение и выдали ограничение в виде подписки о невыезде, попасть в другую страну у него не получится», — продолжил эксперт.

По его словам, в ряде случаев в выезде могут отказать детям, например, если у них нет отдельного загранпаспорта или фотография в документе устарела.

Сотрудники пограничной службы могут отказать в выезде тем гражданам, в паспорте которых будет обнаружена ошибка, а также если виза не соответствует режиму страны въезда.

В начале мая сообщалось, что жительница Екатеринбурга не смогла вывезти ребенка на отдых, так как в документ девочки нашлась ошибка. Проблема возникла на паспортном контроле — сотрудник аэропорта заметил, что в заграничном паспорте ребенка в графе «Место рождения» отсутствует последняя буква в названии города «Екатеринбург».

Ранее стало известно, что допущенных к гостайне обязали заранее предупреждать о поездках за рубеж.

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