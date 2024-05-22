Россиянам рассказали, стоит ли ждать три дня, чтобы заявить о пропаже близкого

У многих людей есть установка, что подать заявление о пропаже близкого человека можно только спустя три дня после его исчезновения. Однако это не так. Об этом в интервью РИАМО сообщила координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Александрова.

«Обратиться с заявлением о пропаже человека можно в любой момент, не теряя драгоценного времени. Поэтому, если ваш близкий потерялся, нужно сразу же звонить в полицию или службу 112. Также нужно обратиться в поисковые отряды», — сказала Александрова.

После подачи заявления специалист посоветовала обзвонить всех знакомых, кто живет неподалеку и знает пропавшего. Возможно кто-то из них видел человека, но не знал, что он потерялся. Также, по ее словам, стоит обратиться в ближайшие больницы.

В мае волонтеры из организации «Примпоиск» смогли найти в лесу 92-летнюю пенсионерку, которая потерялась около города Арсеньев в Приморском крае. Женщина пробыла в дикой природе двое суток.

По информации организации, она вышла в лес 16 мая для прогулки неподалеку от своего дома, как обычно это делала. Однако в тот день у нее начались проблемы с памятью, и она не смогла самостоятельно вернуться обратно.

Родственники и соседи начали поиски, обратившись за помощью в полицию, а затем и к волонтерам из «Примпоиска».

Вскоре женщину нашли живой. Она лежала на земле, потребовались носилки для эвакуации. Чтобы сохранить ее бодрость духа, волонтеры постоянно общались с ней, следя за ее состоянием.

Ранее в Сербии спасли трех заблудившихся в горах россиян.