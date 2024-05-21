Украинских работодателей обяжут доставлять повестки даже командированным и больным

Украинских работодателей обязали доставлять повестки даже сотрудникам, находящимся на больничном, в отпуске или работающим удаленно. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения существующего порядка утверждены правительством страны. В цитируемом агентством документе говорится, что работодатель обязан оповещать о повестках призывников, военнообязанных и резервистов под их личную подпись, а в случае их отсутствия на рабочем месте из-за больничного, отпуска, командировки или работы удаленно — оповещать заказным письмом. После чего в трехдневный срок следует отчитаться перед Территориальным центром комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

20 мая стало известно, что на Украине объявили в розыск около 100 тысяч уклонистов. Больше всего мужчин, которые избегают мобилизации, проживают в Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областях.

Ранее украинская журналистка рассказала об опустевшем на фоне мобилизации Киеве.