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Россиянам объяснили, как не стать жертвой новой «медицинской» схемы мошенничества

Эксперт по безопасности Власов: незнакомым людям нельзя называть код из СМС

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Depositphotos

Телефонные мошенники начали предлагать россиянам сделать флюорографию за счет обязательного медицинского страхования (ОМС) и могут просить продиктовать код из СМС якобы для подтверждения записи на исследование, поэтому важно никому не сообщать такую информацию по телефону. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

«Если кто-то позвонил с предложением пройти флюорографию или еще какое-то исследование — скажите спасибо за информацию и немедленно прервите звонок. Если вы имели неосторожность продолжить разговор и человек на том конце провода говорит ключевую фразу «назовите код из СМС» — сразу кладите трубку. Никогда не называйте никому никаких кодов», — сказал эксперт.

Он отметил, что записаться на исследование в случае необходимости лучше самостоятельно через «Госуслуги» или по телефону поликлиники. По его словам, мошенники используют и другую схему, в ходе которой обзванивают граждан и сообщают им о возможности пройти бесплатное обследование. В ходе него они якобы выявляют у человека серьезные болезни и предлагают выполнить множество дорогостоящих процедур, предупредил Власов.

«Гражданина доводят до состояния невменяемости, и он подписывает кредитный договор под бешенные проценты», — добавил специалист.

Накануне сообщалось, что телефонные мошенники звонят пожилым людям под видом сотрудников Социального фонда России (СФР) и заявляют, что у пенсионера был обнаружен неучтенный стаж и предлагают оформить заявление на увеличение пенсионных выплат. Для этого они говорят назвать им код из СМС. После этого мошенники получают доступ к мобильному банку жертвы или к аккаунту на портале госуслуг.

Ранее стало известно, что российский подросток устроился на подработку к мошенникам и попался полиции.

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