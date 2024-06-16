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Катя Лель рассказала о знаках внимания от Жан-Клода Ван Дамма

Певица Катя Лель заявила, что Жан-Клод Ван Дамм просил у нее номер телефона

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Катя Лель заявила в шоу «Секрет на миллион», что американский актер Жан-Клод Ван Дамм оказывал ей знаки внимания.

Лель призналась, что у нее мог быть роман с американским актером. Певица встретилась с Ван Даммом на корпоративе в честь свадьбы в Абу-Даби. По словам артистки, зарубежную знаменитость взяли на мероприятие как «невероятный и фантастический сюрприз для публики».

«Красная дорожка, сцена, люди со всего мира съехались на свадьбу. И вдруг... У меня аж мурашки по телу! И вдруг пошло мое интро: «Катя Лель», и Ван Дамм — красавец. Такой в черной обтягивающей майке, черных брюках», — вспомнила исполнительница.

По словам Лель, на следующий день она встретила Ван Дамма на пляже. Она отметила, что на тот момент только начала отношения с Игорем Кузнецовым.

«Я иду с Игорем на пляж, там кепка, купальник, платье какое-то маленькое, очки. Ван Дамм лежит со своим охранником и говорит мне: «Это ты та русская суперстар, которая вчера пела?» Я оглядываюсь — никого нет, только я. Говорит: «Дай мне свой телефончик, давай пообщаемся», — рассказала артистка.

Лель отметила, что Кузнецов знал английский и напрягся после просьбы актера. Артистка не знала, что делать. Тогда Ван Дамм, по словам певицы, сообщил свои контакты и попросил диск с ее песнями.

По словам Лель, она встретилась с Ван Даммом через несколько лет в Чечне.

«Со сцены я уже выхожу, и вдруг Ван Дамм бежит за мной и говорит: «Хай, Катя, пойдем со мной потусим, пойдем в клуб». Я не успеваю ему ответить, какой клуб вообще. И тут Рамзан Ахматович (Кадыров) появляется и говорит: «Эй, быстро, это наша девочка, это кавказская девочка! Ты чего к ней подошел?» И тут врассыпную все: и Ван Дамм, и Катя», — поделилась исполнительница.

Ранее Катя Лель рассказала, почему простила измену.

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