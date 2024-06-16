Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Легкоатлетка Макаренко назвала бредом сравнение Олимпиады с Играми БРИКС

Легкоатлетка Макаренко об Играх БРИКС: эмоций как от большого старта нет

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Российская легкоатлетка Кристина Макаренко заявила, что нет смысла сравнивать Олимпиаду с Играми БРИКС, передает «Спорт-Экспресс».

«Я надеюсь, никто даже и не говорил, что это то же самое. Поэтому, разумеется, полный бред сравнивать их. Эмоции от Игр БРИКС как от большого старта? Нет вообще», — сказала Макаренко.

Макаренко на Играх БРИКС выиграла золотую медаль в забеге на 100 метров.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 90 стран мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов при выполнении определенного ряда условий.

Ранее Ангелина Мельникова заявила, что счастлива золоту на Играх БРИКС.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами