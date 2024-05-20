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Российский телеканал в честь 10-летия провел масштабный ребрендинг

Телеканал 360.ru провел ребрендинг в честь 10-летнего юбилея

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Телеканал «360»

Десятилетие со дня первого выхода в эфир телеканал «360» отпраздновал глобальным ребрендингом. СМИ перешло на новый домен 360.ru, изменило оформление сайта и всех остальных площадок в соцсетях и мессенджерах, каждая из которых станет отдельным продуктом, сообщил гендиректор канала Алексей Каклюгин.

К работе над оформлением сайта привлекали студию дизайнера Артемия Лебедева, отметил Каклюгин. По его словам, помимо внешнего вида площадок изменится подход к работе – теперь пользователям будет проще общаться с авторами публикаций, более того, они смогут создавать материалы самостоятельно, а также играть на платформе Roblox.

«Вся команда «360» очень хочет стать ближе к своей аудитории, найти общий язык и двигаться вперед вместе», — заявил гендиректор канала.

С 10-летним юбилеем канал поздравил глава Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что за годы работы качество контента значительно улучшилось, а количество зрителей и пользователей выросла, в результате чего узнаваемость ресурса перешагнула пределы региона.

Отмечается, что на сегодняшний день 360.ru имеет порядка 700 тыс. подписчиков в VK и занимает третье место в RuTube в рейтинге российских СМИ.

Ранее сообщалось о планах 360.ru подать документы на регистрацию рекорда Гиннесса по числу блокировок на YouTube.

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