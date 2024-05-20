Россия отправила спасателей в Иран для поисков президента Раиси

Россия отправила два вертолета со спасателями в Иран для поисков президента страны Эбрахима Раиси, чей вертолет потерпел крушение накануне вечером. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, как только появилась информация о падении вертолета, к президенту РФ Владимиру Путину был вызван иранский посол. В кратчайшие сроки была подготовлена группировка из 60 человек, подготовленных к альпинистским задачам. В исламскую республику направили два вертолета: один с личным составом, второй — горный вертолет. Тесно взаимодействовали МЧС и Минобороны двух стран.

Песков уточнил, что, когда первый борт подлетел к Тебризу, пришла информация о найденных обломках вертолета. По соглашению сторон, российский вертолет был развернут и направлен в точку базирования.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

Позднее в Тегеране подтвердили, что никто из находившихся на борту вертолета, перевозившего Раиси, не выжил после крушения. Всего на борту вертолета было восемь человек, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин направил соболезнования Ирану в связи с крушением вертолета Раиси.