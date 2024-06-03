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Россияне заинтересовались апартаментами

OPENCITY: спрос россиян на апартаменты вырос на 24% за год

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Циан

Спрос россиян на апартаменты в первом квартале 2024 года вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году, подсчитали аналитики сервиса по продаже новостроек OPENCITY. Исследование есть у «Газеты.Ru».

Наибольший прирост показали бизнес-класс (+48,34%), премиум (+10,53%) и апартаменты комфорт-класса (+8,26%).

«На текущий момент небольшие апартаменты пользуются наибольшим спросом у покупателей — их приобретают с целью последующей сдачи в аренду, а также в качестве бюджетного жилья. Недавний запрет на строительство студий и «однушек» площадью менее 28 кв. м в Москве может также стать драйвером спроса на апартаменты с небольшой площадью», — отметил основатель сервиса по продаже новостроек OPENCITY Евгений Дружинин.

Он добавил: тем не менее сильными сдерживающими факторами являются высокая ипотечная ставка на апартаменты, а также уравнивание ценовых показателей: в некоторых классах стоимость квадратного метра апартов незначительно отличается от стоимости жилья на вторичном рынке.

Примечательно, что показатели за первый квартал 2023 года были ниже, чем за аналогичный период 2022 года: в комфорт-классе спад составил 36,85%, в бизнес-классе — 62,17% и в премиум-классе — 84,92%.

«На фоне геополитических событий в феврале 2022 года, роста ключевой ставки ЦБ (до 20%) и валютных колебаний на рынке наблюдался ажиотажный спрос: клиенты вкладывали деньги в недвижимость. При этом общий итог за 2023 год был на 20,84% выше, чем результаты 2022 года», — сказал Дружинин.

В структуре спроса 2023 года топ-3 наиболее популярных апартаментов заняли лоты площадью 20–30 кв. м (38% сделок), 30-40 кв. м (22% сделок) и 40-50 кв. м (12 сделок). Наибольший рост средней цены за квадратный метр был отмечен в премиум-классе — с 768 тыс. руб./кв. м до 978 тыс. руб./кв. м (+27%). В бизнес-классе показатель увеличился с 399 тыс. руб./кв. м до 452 тыс. руб./кв. м (+15%), а в делюксе — с 1,9 млн руб./кв. м до 2,2 млн руб./кв. м (+13%).

Исследование было проведено в мае 2024 года.

Ранее россиянам пообещали снижение цен на аренду жилья летом.

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