Фитнес-эксперт объяснил, как бороться с последствиями сидячей работы для здоровья

Сидячий образ жизни (гиподинамия) может спровоцировать развитие неинфекционных заболеваний, привести к болям в суставах, варикозному расширению вен, сахарному диабету второго типа и некоторым видам рака. О том, как с ней бороться, «Москве 24» рассказал фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский.

Так, прежде всего эксперт советует делать перерывы во время работы, например, совершать полноценные прогулки по территории офиса или на улице. Помимо этого, можно отказываться от транспорта и ходить пешком до дома или офиса хотя бы несколько раз в неделю, а также гулять вечером. По словам Каневского, стоит также отказаться от приема пищи на рабочем месте.

«Главным методом профилактики и борьбы с последствиями гиподинамии являются регулярные физические нагрузки. Причем неважно, какие именно, основное — их наличие. С точки зрения потребностей организма и рекомендаций от фитнес-индустрии нормой можно считать от трех до шести тренировок в неделю продолжительностью в один час. Больше просто не нужно. Главное, чтобы сами занятия проходили на должном уровне, с учетом ваших предпочтений и возможных противопоказаний», — заключил специалист.

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников до этого говорил, что при сидячей работе по восемь часов в день человек подрывает не только физическое, но и ментальное здоровье — согласно исследованиям, у таких сотрудников повышается риск деменции на 8% за семь лет. Помимо этого, сидячий формат работы, когда человек за восемь часов встает лишь на пару минут, сокращает жизнь, заявил эксперт.

Ранее психолог посоветовала людям с сидячей работой выбирать активные увлечения.