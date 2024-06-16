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Стало известно, чем вооружены захватившие заложников в СИЗО преступники

ТАСС: захватившие заложников в ростовском СИЗО заключенные вооружены ножом

Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, вооружены перочинным ножом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, надели на одного из офицеров ФСИН наручники. Они находятся во внутреннем дворе СИЗО. Помимо ножа, у преступников есть резиновая дубинка и пожарный топор.

Утром 16 июня обвиняемые, находящиеся в одной из камер следственного изолятора в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух его сотрудников.

Позднее стало известно, что захватившие заложников заключенные проходят по «террористическим» статьям. К ростовскому СИЗО прибыли сотрудники ОМОНа.

Telegram-канал Baza также сообщал, что преступники требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора.

Ранее суд в Москве выпустил из СИЗО двух обвиняемых в мошенничестве сотрудников СКР.

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Захват заложников в Ростове
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