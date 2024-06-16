Головин заявил о желании перейти в «Реал»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сказал, что хотел бы продолжить карьеру в топ-клубах, если бы представилась такая возможность. Слова футболиста приводит Sport24 со ссылкой на телеканал 2х2.

«Мне сейчас нравится то место, где я нахожусь. Даже больше, чем в предыдущие годы. У нас собралась самая сильная команда за все время, тренер тоже самый удачный за все время. Поэтому прямо сейчас я не думаю о переходе. Но если и переходить, то только в топ-клубы: «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Реал». Еще я бы назвал «Арсенал», потому что к этому клубу у меня всегда была симпатия», — сказал Головин.

Александр выступает за «Монако» с 2018 года. В сезоне-2023/24 россиянин сыграл в 27 матчах в составе монегасков и записал на свой счет шесть голов и шесть результативных передач. Контракт Головина с «Монако» истекает 30 июня 2026 года.

По итогам сезона княжеская команда стала вице-чемпионом Франции и забронировала место в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФАсезона-2024/25. Последний раз «Монако» становился чемпионом Лиги 1 в 2017 году, в тот год Головин выступал за московский ЦСКА.

Ранее Головин рассказал, как Слуцкий сравнил его с вином.