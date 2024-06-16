Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Головин заявил о желании перейти в «Реал»

Футболист Головин сказал, что хотел бы перейти в «Реал»

close
100%
Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/asmonaco

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сказал, что хотел бы продолжить карьеру в топ-клубах, если бы представилась такая возможность. Слова футболиста приводит Sport24 со ссылкой на телеканал 2х2.

«Мне сейчас нравится то место, где я нахожусь. Даже больше, чем в предыдущие годы. У нас собралась самая сильная команда за все время, тренер тоже самый удачный за все время. Поэтому прямо сейчас я не думаю о переходе. Но если и переходить, то только в топ-клубы: «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Реал». Еще я бы назвал «Арсенал», потому что к этому клубу у меня всегда была симпатия», — сказал Головин.

Александр выступает за «Монако» с 2018 года. В сезоне-2023/24 россиянин сыграл в 27 матчах в составе монегасков и записал на свой счет шесть голов и шесть результативных передач. Контракт Головина с «Монако» истекает 30 июня 2026 года.

По итогам сезона княжеская команда стала вице-чемпионом Франции и забронировала место в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФАсезона-2024/25. Последний раз «Монако» становился чемпионом Лиги 1 в 2017 году, в тот год Головин выступал за московский ЦСКА.

Ранее Головин рассказал, как Слуцкий сравнил его с вином.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами