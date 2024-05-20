В Бийске подросток напал на водителя автобуса

В Бийске подросток устроил ссору с кондуктором в автобусе и распылил в лицо водителя перцовый баллончик. Об этом сообщает Telegram-канал «Бийск 22».

Инцидент произошел 18 мая в городском автобусе. 17-летний юноша не вышел вовремя и потребовал сделать остановку в неположенном месте. Кондуктор сделала молодому человеку замечание, в ответ подросток начал хамить женщине. За коллегу вступился водитель.

В ходе конфликта шофер вышел из автобуса и решил догнать хулигана, но тот распылил ему в лицо перцовый баллончик и скрылся. Пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Петербурге подросток выстрелил в пенсионерку в автобусе из-за замечания. Пожилая женщина рассказала, что в салоне находилась группа подростков, члены которой нецензурно выражались и оскорбляли других пассажиров. Пенсионерка сделала дебоширам замечание, и тогда вооруженный, предположительно, игрушечным пистолетом подросток выстрелил в ее сторону. Пулька попала в ограждение автобуса. После этого компания несовершеннолетних покинула транспорт на Ленинском проспекте.

Ранее в Челябинске мужчина напал на подростка на остановке, юношу спас прохожий.