В подполье сообщили об ударе по месту базирования HIMARS на Украине

Российские бойцы нанесли несколько ударов по винному заводу «Оливия» в Николаевской области Украины. На территории предприятия находилась база украинских войск, пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, в ночь на 2 июня около 2:00 (совпадает с мск) на территории завода зафиксировали пять прилетов. Источник агентства уточнил, что предприятие находится в поселке городского типа Парутино.

«На территории винзавода расположились военные со своей техникой и боекомплектом. <...> По данным нашей агентуры, в районе Парутино часто слышна и видна работа [реактивной системы залпового огня] HIMARS, которая запускает дальнобойные ракеты в сторону Херсонской области и, возможно, на Крым», — подчеркнул Лебедев.

Он добавил, что в ответ на удары Вооруженных сил РФ по объекту в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Предположительно, речь идет о зенитных самоходных установках «Гепард» немецкого производства.

Как рассказал координатор подполья, около года назад на «Оливию» приезжали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Они провели встречу с владельцами предприятия, а спустя несколько недель руководство завода уволило большое количество работников. Тогда же на въезде на территорию объекта разместили бронетранспортеры (БТР).

Лебедев уточнил, что после атаки на завод в населенном пункте начался «повальный» досмотр жителей. В настоящее время въезд в Парутино заблокирован, а выехать из поселка можно только после тщательной проверки.

Ранее в подполье сообщили об ударах по военному аэродрому во Львовской области.