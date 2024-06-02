«Зенит» и «Краснодар» сыграют в матче за Суперкубок России

Петербургский «Зенит» и «Краснодар» сразятся в матче за Суперкубок России.

Трофей разыгрывается между чемпионом России и обладателем Кубка страны, но поскольку оба турнира в этом сезоне выиграл «Зенит», право сыграть в матче за Суперкубок получил обладатель серебряных медалей Российской премьер-лиги — «Краснодар».

Поединок состоится 13 июля, место проведения матча пока не определено.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге сезона-2023/24 решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

2 мая петербургский клуб, которым руководит Сергей Семак, выиграл Кубок России, обыграв в суперфинале турнира калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Суперфинал Кубка России прошел в «Лужниках». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в начале матча Кубка России фанаты «Балтики» скандировали «Зенит» — позор российского футбола».