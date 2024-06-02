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В Ухте ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

МЧС РФ: сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар на НПЗ в Ухте

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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Ухте, который находится в Республике Коми, ликвидирован. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

«В 19:30 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») пожар ликвидирован», — говорится в заявлении.

2 июня в городе Ухте произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. По информации правительства Республики Коми, огонь охватил один из резервуаров.

Как рассказал губернатор региона Владимир Уйба, происшествие никак не связано с атакой украинских беспилотников. В Главном управлении МЧС РФ по субъекту отметили, что в этот день на предприятии проводились плановые технические работы. Их осуществляла подрядная организация, трое сотрудников которой в результате пожара получили тяжелые травмы.

В Ростехнадзоре уточнили, что один из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии. Его коллег спасти не удалось.

Начальник регионального управления МЧС РФ Алексей Пархомович, в свою очередь, сообщил о присвоении возгоранию четвертого ранга сложности. Всего к тушению огня были привлечены 129 специалистов и 35 единиц техники.

Ранее в Республике Бурятии поезд проехал сквозь охваченный пожаром лес.

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