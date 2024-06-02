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Директор школы уволилась после скандала с раздеванием выпускниц перед ЕГЭ

Директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром девочек перед ЕГЭ

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Виталий Аньков/РИА Новости

Директор вечерней школы №11 в Воронеже Лариса Хопрова уволилась после скандала с досмотром выпускниц перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ). Об этом сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Чиновники утверждают, что Хопрова написала заявление на увольнение по собственному желанию. В мэрии подчеркнули, что это связано с выходом директора на пенсию.

До этого стало известно, в Государственной думе Российской Федерации захотели наказать тех, кто снял двери в уборных в нескольких школах Липецка на время проведения ЕГЭ.

Родители школьников считают, что стресс от посещения кабинок без дверей мог повлиять на результаты экзаменов. По их мнению, это также могло сказаться на психологическом состоянии выпускников.

В школе №62 Воронежа выпускницам, пришедшим на Едины государственный экзамен, пришлось снимать нижнее белье, чтобы пройти через металлоискатель. Девушки отрывали с белья металлические детали, поднимали футболки, а некоторые сняли лифчики. Проверку уже начали Следственный Комитет и прокуратура, в Госдуме требуют отстранить виновных от работы и дать школьницам возможность пересдать ЕГЭ. При этом министр просвещения Российской Федерации Кравцов заявил, что школьниц раздеваться не заставляли.

Ранее во Владивостоке опровергли данные о спиливании дверей туалета в школе во время ЕГЭ.

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