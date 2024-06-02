Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о проблемах Зеленского из-за прекращения его легитимности

Миршаймер: у Зеленского серьезные проблемы после прекращения его легитимности

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Владимир Зеленский столкнулся с большими проблемами после прекращения его легитимности. С таким заявлением выступил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я думаю, нет сомнений, что Зеленский в беде. Могу привести аргументы: он больше не легитимен, и в стране существует большое недовольство тем, как идут боевые действия. <…> У него есть реальные проблемы», – сказал профессор, отметив, что не знает, кто внутри украинской элиты может заменить Зеленского.

Миршаймер подчеркнул, что в украинском обществе осталось мало энтузиазма по поводу конфликта из-за агрессивных методов мобилизации в стране.

По его словам, российская армия имеет преимущество на поле боя, и оно растет с каждой неделей. Из этого Миршаймер делает вывод, что уже в этом году Вооруженные силы Украины могут «развалиться».

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, объяснив это военным положением.

До этого сообщалось, что в Вашингтоне не изменили позицию относительно статуса Владимира Зеленского, несмотря на конец срока его президентских полномочий и отмены президентских выборов.

Ранее Лавров ответил на вопрос о легитимности Зеленского.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами