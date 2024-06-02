Владимир Зеленский столкнулся с большими проблемами после прекращения его легитимности. С таким заявлением выступил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я думаю, нет сомнений, что Зеленский в беде. Могу привести аргументы: он больше не легитимен, и в стране существует большое недовольство тем, как идут боевые действия. <…> У него есть реальные проблемы», – сказал профессор, отметив, что не знает, кто внутри украинской элиты может заменить Зеленского.

Миршаймер подчеркнул, что в украинском обществе осталось мало энтузиазма по поводу конфликта из-за агрессивных методов мобилизации в стране.

По его словам, российская армия имеет преимущество на поле боя, и оно растет с каждой неделей. Из этого Миршаймер делает вывод, что уже в этом году Вооруженные силы Украины могут «развалиться».

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, объяснив это военным положением.

До этого сообщалось, что в Вашингтоне не изменили позицию относительно статуса Владимира Зеленского, несмотря на конец срока его президентских полномочий и отмены президентских выборов.

Ранее Лавров ответил на вопрос о легитимности Зеленского.