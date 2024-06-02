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Названа дата прощания с Артуром Чилингаровым

Госдума: прощание с Артуром Чилингаровым состоится 4 июня

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Евгений Биятов/РИА Новости

Прощание с депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым, который скончался 1 июня на 85-м году жизни, пройдет 4 июня. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Госдумы.

«4 июня состоится прощание с депутатом Государственной думы, Героем Советского Союза, Героем России Артуром Николаевичем Чилингаровым», – следует из текста поста.

Отмечается, что церемония прощания состоится в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя (ул. Волхонка, 15) в 09:00 мск.

Согласно сообщению, Чилингаров будет похоронен на Новодевичьем кладбище в 12:00.

Вечером 1 июня председатель Госдумы России Вячеслав Володин сообщил о смерти Артура Чилингарова. Депутат ушел из жизни в возрасте 84 лет. Спикер нижней палаты парламента отметил, что покойный избирался в ГД РФ в течение семи созывов. Кроме того, в прошлом он руководил экспедициями и активно занимался исследованиями Арктики и Антарктиды.

Ранее стала известна причина смерти депутата Госдумы РФ Чилингарова.

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