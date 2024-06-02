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Мирные жители пострадали в результате обстрелов ДНР украинской армией

Пушилин: в результате обстрелов ДНР за день пострадали восемь мирных жителей

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Alexander Ermochenko/Reuters

Восемь мирных жителей пострадали за сутки в результате обстрелов Донецкой народной республики (ДНР) со стороны украинской армии. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Восемь мирных жителей республики пострадали сегодня вследствие украинской агрессии на территории региона», – написал политик, отметив, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Пушилин указал, что со стороны ВСУ зафиксировано 24 обстрела, выпущено 53 боеприпаса. По его данным, украинские военные применили реактивную артиллерию (HIMARS), ствольную артиллерию калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударный беспилотник.

На днях мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что мирная жительница пострадала при подрыве на противопехотной мине «Лепесток». По словам главы города, инцидент случился в Кировском районе на улице Токарева. Уточняется, что пострадавшая оказалась пенсионеркой, ее доставили в больницу с травмами стопы.

Ранее Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении.

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