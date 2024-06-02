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Игнашевич официально покинул «Балтику»

Игнашевич покинул пост главного тренера «Балтики»

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Александр Вильф/РИА Новости

Сергей Игнашевич на пресс-конференции после суперфинала Кубка России сообщил, что покидает должность главного тренера калининградской «Балтики». Его слова передает Sport24.

«Я покидаю клуб. Думаю, мой цикл в «Балтике» закончен. Еще будет время подвести итоги, но хочется сказать спасибо болельщикам «Балтики», ребятам. Отдельно попрощаюсь еще со всеми. Желаю всего наилучшего клубу», — сказал Игнашевич

2 мая «Балтика» проиграла петербургскому «Зениту» в суперфинале Кубка России. Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:2.

«Балтика» завершила сезон в Российской премьер-лиге домашним поражением от столичного «Локомотива». Поединок завершился со счетом 1:3. Команда заняла предпоследнее место в РПЛ, набрав 26 баллов.

Игнашевич, который на протяжении практически всей игровой карьеры выступал в московском ЦСКА, возглавил калининградский клуб в октябре 2021 года. До этого он тренировал столичное «Торпедо». 16 мая появилась информация, согласно которой Игнашевич может сменить на посту главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

Ранее в начале матча Кубка России фанаты «Балтики» скандировали «Зенит» — позор российского футбола».

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