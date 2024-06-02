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Названа причина победы «Акрона» над «Уралом» в стыковых матчах

Экс-футболист Деменко: результат противостояния «Акрона» и «Урала» удивил

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Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о победе «Акрона» в стыковых матчах над екатеринбургским «Уралом», назвав результат неожиданным.

«Очень удивил «Акрон», потому что «Урал» — команда всегда боевая. И чтобы дома хотя бы один не забить на своем поле… «Урал» на самом деле неплохо начал игру и забил мяч, про который сейчас многие говорят, что он был чистым на самом деле. Но такое бывает: начали хорошо, вроде забили, были моменты… Но во втором тайме «Акрон» со стандарта забил – игра перевернулась. И вторая ошибка буквально в течение пяти минут, вот и результат. В первом матче результат неожиданный, да, но я думал, что во втором «Урал» может отыграться», — рассказал Деменко.

«Акрон» занял третье место в Первом дивизионе чемпионата России по футболу и обыграл в стыковых матчах «Урал» по сумме встреч. Сначала в Екатеринбурге команда из Жигулевска выиграла со счетом 2:0, а в домашней встрече потерпела устраивающее ее поражение – 1:2. Теперь в сезоне-2024/25 «Акрон» сыграет в Российской премьер-лиге.

Ранее в начале матча фанаты «Балтики» скандировали «Зенит» — позор российского футбола».

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