Буйная пациентка повалила фельдшера скорой помощи на кровать и избила

В Петербурге агрессивная пациентка повалила фельдшера скорой помощи на кровать и избила. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 16 мая, когда медики приехали на вызов к пациентке 1999 года рождения. После осмотра девушка стала нецензурно выражаться в адрес врачей, а затем подбежала к фельдшеру и нанесла ей несколько ударов по голове.

После этого дебоширка повалила врача на кровать и поцарапала ей спину, а затем начала применять к ней удушающие приемы. В результате медикам удалось отбиться от пациентки совместными усилиями. Злоумышленницу задержали.

«У пострадавшей 26-летней фельдшера диагностировано сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма», — рассказал источник, передает РЕН ТВ.

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