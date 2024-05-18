Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Буйная пациентка повалила фельдшера скорой помощи на кровать и избила

РЕН ТВ: в Петербурге буйная пациентка избила фельдшера скорой помощи

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Петербурге агрессивная пациентка повалила фельдшера скорой помощи на кровать и избила. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 16 мая, когда медики приехали на вызов к пациентке 1999 года рождения. После осмотра девушка стала нецензурно выражаться в адрес врачей, а затем подбежала к фельдшеру и нанесла ей несколько ударов по голове.

После этого дебоширка повалила врача на кровать и поцарапала ей спину, а затем начала применять к ней удушающие приемы. В результате медикам удалось отбиться от пациентки совместными усилиями. Злоумышленницу задержали.

«У пострадавшей 26-летней фельдшера диагностировано сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма», — рассказал источник, передает РЕН ТВ.

Ранее россиянин запер в квартире медиков, которые отказались госпитализировать его мать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами