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Прохожий избил юношу, который переезжал дорогу на электросамокате

В Новороссийске мужчина избил юношу, переезжавшего дорогу на электросамокате

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Shutterstock

В Новороссийске мужчина избил юношу на электросамокате, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает Telegram-канал «Новая Россия».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 15 мая на пересечении улицы Шиллеровской и Анапского шоссе. Когда юноша на электросамокате переезжал пешеходный переход, на него напал незнакомец, который нанес ему несколько ударов и скрылся в неизвестном направлении.

На вид неизвестному около 45–50 лет, у него круглое лицо с крупными чертами, плотное телосложение и рост в около 170 сантиметров. Одет мужчина был в серую кофту и черные брюки, передает «Новая Россия».

Сейчас агрессивного мужчину ищут. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются. Информации о состоянии подвергшегося нападению юноши не поступало.

Ранее в Москве прохожие избили мужчину и выбросили его электросамокат в реку из-за девушки.

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