Украинские беспилотники повредили энергетический объект в Краснодарском крае

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 17 мая атаковали энергообъекты на территории Краснодарского края, в результате чего был поврежден трансформатор на подстанции «Гайдук-Тяговая». Об этом сообщается в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».

«В результате отключена линия к подстанциям «Пролетарий», «Новорэс», «Геопорт» и «Кирилловская», которые обеспечивают электричеством около 16 тыс. человек и восемь социальных объектов в районе Цемдолины, Борисовки, пер. Краснознаменного, ул. Цемзавод Пролетарий», — отмечается в сообщении.

Электричество уже появилось в домах у жителей Цемдолины и Борисовки. Сейчас специалисты ремонтируют две подстанции — «Новорэс» и «Геопорт». Окончание работ запланировано на 16:00, тогда же энергоснабжение будет полностью восстановлено, сообщили в штабе.

В ночь на 17 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил, что ВСУ пыталась атаковать гражданские объекты в Новороссийске. Однако попытки оказались неудачными. После атаки украинских беспилотников были зафиксированы незначительные повреждения в нескольких гражданских предприятиях, сейчас объекты работают в штатном режиме.

После ночной атаки заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков оценил повреждения, полученные городской инфраструктурой, как незначительные. Он подчеркнул, что инцидент никак не затронул производственные процессы на предприятиях.

Ранее аналитик назвал причину массированной атаки ВСУ на Крым.