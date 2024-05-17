Сибирячка с ножом караулила прохожих у детского дома

В Новосибирске местная жительница рассказала, что около дома 28 по улице Ватутина на нее напала неизвестная. Об этом сибирячка рассказала в беседе с изданием Infopro54.

Инцидент произошел 1 мая. По словам женщины, она сидела на скамейке во дворе дома и разговаривала по мобильному, когда к ней подошла неизвестная с ножом и попыталась ударить им.

«Она в меня его воткнула, но он по куртке скользнул и не воткнулся. Я побежала от этой лавки, заскочила в пекарню. Она тоже обошла дом, увидела меня в витрине и зашла в пекарню. Достала нож, приблизилась и со словами: «Думала, убежала от меня?» махала перед лицом», — поделилась потерпевшая, добавив, что сотрудники магазина спугнули агрессора, пообещав вызвать полицию.

После случившегося женщина обратилась в правоохранительные органы, но, по ее утверждению, никто на место ЧП не приехал.

Местные жители отметили в беседе со СМИ информацией, что злоумышленница поджидала прохожих у детского дома на улице Ватутина.

Еще одна новосибирячка рассказала, что 13 мая неадекватная жительница вновь накинулась на человека с ножом.

«Моя коллега просто шла по своим делам, неизвестная накинулась на нее с ножом. Сейчас пострадавшая в больнице с ранениями», — сообщила собеседница издания.

После этого к ситуации подключились правоохранители.

«Сотрудниками отдела полиции №8 «Кировский» был осуществлен выезд на место, произведен поквартирный обход. Личность женщины была установлена», — рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД РФ, добавив, что агрессора передали специалистам специализированного медицинского учреждения.

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