Россияне ответили, какие меры помогут защитить учителей от оскорблений

Почти половина (49%) россиян считают, что в учебных классах в школах нужно установить видеокамеры, чтобы защитить учителей от оскорблений, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8,1 тыс. человек.

Они пояснили, что дети и подростки могут вести себя неподобающим образом в отношении учителей, однако родители всегда встают на сторону своих детей. В этом случае камеры помогли бы прояснить ситуацию, считают респонденты.

«Камеры наблюдения нужны, когда происходят спорные ситуации, они всегда помогут», — отметил участник опроса.

16% опрошенных ответили, что детей, оскорбляющих педагогов, необходимо отчислять, чтобы они осознали серьезность своего поступка. Чуть меньше, 15% респондентов предложили ввести принудительные работы для детей и их родителей. 12% уверены, что для защиты учителей хватит штрафов, еще 3% — официального извинения в письменном виде. Оставшиеся 5% выбрали вариант «другое».

Накануне депутат Госдумы Яна Лантратова говорила, что в административный кодекс России нужно внести отдельную статью за оскорбление педагогов, а штрафы за это нарушение нужно значительно увеличить. Размеры штрафов предлагается установить на уровне от 10 тыс. до 30 тыс. рублей для граждан, от 100 до 200 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 до 700 тыс. рублей для юрлиц.

Ранее российским учителям поручили искать среди родителей учеников должников по газу.