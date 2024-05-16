В Общественной палате РФ презентовали новый инструмент борьбы с фейками

В России появился новый инструмент борьбы с фейками «Информационный щит». Его презентация прошла в Общественной палате РФ, сообщает пресс-служба проекта.

Предполагается, что представленный онлайн-инструмент позитивно повлияет на вовлечение граждан в противодействие информационным фейкам. Им сможет воспользоваться любой россиянин.

«Нужно наращивать объемы по противодействию фейкам и активнее вовлекать в эту работу наших граждан», — отметил первый зампред комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Никита Анисимов.

По его мнению, «Информационный щит» позволит гражданам России принять участие в защите от информационных угроз.

«Только вместе мы сможем создать качественное созидательное онлайн-пространство для нас и наших детей», — сказал Анисимов.

В свою очередь, главный редактор мобильного приложения «Хорошие новости» Всеволод Селин рассказал о результатах первого антифейкового марафона. Он уточнил, что в нем поучаствовали более 1300 человек.

«Участники нашего антифейкового марафона в приложении «Хорошие новости» всего за две недели обнаружили в русскоязычном сегменте Интернета более 400 ссылок на публикации с фейковой информацией, которые мы передали в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки», — сказал он.

При этом Селин отметил, что подобный интерес пользователей к теме борьбы с распространением фейков повлиял на старт проекта «Информационный щит», который был запущен на базе мобильного приложения.

Он уточнил, пользователи «Хороших новостей» смогут получать баллы, которые смогут обменять на разнообразные развивающие поощрения. Для этого необходимо участвовать в борьбе с фейками.