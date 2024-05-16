Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Общественной палате РФ презентовали новый инструмент борьбы с фейками

На базе «Хороших новостей» запустили проект по противодействию фейкам

close
100%
Depositphotos

В России появился новый инструмент борьбы с фейками «Информационный щит». Его презентация прошла в Общественной палате РФ, сообщает пресс-служба проекта.

Предполагается, что представленный онлайн-инструмент позитивно повлияет на вовлечение граждан в противодействие информационным фейкам. Им сможет воспользоваться любой россиянин.

«Нужно наращивать объемы по противодействию фейкам и активнее вовлекать в эту работу наших граждан», — отметил первый зампред комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Никита Анисимов.

По его мнению, «Информационный щит» позволит гражданам России принять участие в защите от информационных угроз.

«Только вместе мы сможем создать качественное созидательное онлайн-пространство для нас и наших детей», — сказал Анисимов.

В свою очередь, главный редактор мобильного приложения «Хорошие новости» Всеволод Селин рассказал о результатах первого антифейкового марафона. Он уточнил, что в нем поучаствовали более 1300 человек.

«Участники нашего антифейкового марафона в приложении «Хорошие новости» всего за две недели обнаружили в русскоязычном сегменте Интернета более 400 ссылок на публикации с фейковой информацией, которые мы передали в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки», — сказал он.

При этом Селин отметил, что подобный интерес пользователей к теме борьбы с распространением фейков повлиял на старт проекта «Информационный щит», который был запущен на базе мобильного приложения.

Он уточнил, пользователи «Хороших новостей» смогут получать баллы, которые смогут обменять на разнообразные развивающие поощрения. Для этого необходимо участвовать в борьбе с фейками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами