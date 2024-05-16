После покушения на премьера Словакии угрозы начали поступать его польскому коллеге

После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо угрозы стали поступать и в адрес главы польского кабмина Дональда Туска. Об этом рассказал сам политик, сообщает ТАСС.

«Словаки дали нам сегодня пример того, что следует сделать с Дональдом Туском», — цитирует премьер одно из адресованных ему сообщений. При этом он отметил, что подобных посланий было много.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после заседания кабмина Словакии в городе Гандлове. По словам свидетелей происшествия, после окончания мероприятия политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов, после чего Фицо упал на землю. По данным словацких СМИ, премьер был ранен в грудь и живот, его увезли на вертолете в один из госпиталей в Братиславе.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск выразил поддержку своему словацкому коллеге Роберту Фицо.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини рассказал о состоянии Фицо после покушения.