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После покушения на премьера Словакии угрозы начали поступать его польскому коллеге

Дональд Туск заявил об угрозах в свой адрес после покушения на Роберта Фицо

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Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо угрозы стали поступать и в адрес главы польского кабмина Дональда Туска. Об этом рассказал сам политик, сообщает ТАСС.

«Словаки дали нам сегодня пример того, что следует сделать с Дональдом Туском», — цитирует премьер одно из адресованных ему сообщений. При этом он отметил, что подобных посланий было много.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после заседания кабмина Словакии в городе Гандлове. По словам свидетелей происшествия, после окончания мероприятия политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов, после чего Фицо упал на землю. По данным словацких СМИ, премьер был ранен в грудь и живот, его увезли на вертолете в один из госпиталей в Братиславе.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск выразил поддержку своему словацкому коллеге Роберту Фицо.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини рассказал о состоянии Фицо после покушения.

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Покушение на премьера Словакии
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