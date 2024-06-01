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Россиянка родила первенца в 56 лет

В Ростовской области женщина родила первенца в 56 лет

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Shutterstock

В институте акушерства и педиатрии Ростовского государственного медицинского университета медики помогли пациентке в возрасте 56 лет впервые стать матерью. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Женщина наблюдалась у медиков университета с шестой недели беременности, учитывая зрелый возраст пациентки, ей было уделено особое внимание.

«Случай достаточно редкий, но такой зрелый возраст не является противопоказанием для деторождения. И когда пациентка находится под наблюдением грамотных специалистов, то результат будет соответствующий», — рассказал доктор медицинских наук, профессор Александр Рымашевский.

Ребенок появился на свет в сроке 38 недель весом 3200 граммов с помощью кесарева сечения, жизни и здоровью 56-летней матери ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге местная жительница, у которой диагностирована спинальная мышечная атрофия (СМА), стала матерью. Врачи помогли пациентке выносить и родить. За время беременности ее неоднократно госпитализировали в Перинатальный центр им. В.А. Алмазова в связи с сопутствующими заболеваниями. Как рассказали в Комздраве, во время диагностики врачи выяснили, что ребенок у женщины будет здоровым, что подтвердилось после родов.

Ранее россиянка не смогла проснуться от наркоза после кесарева сечения из-за редкой особенности.

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