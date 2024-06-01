Обломки украинского дрона нашли под Новороссийском

Обломки украинского беспилотного летательного аппарата, атаковавшего Краснодарский край 31 мая, обнаружены в станице Раевской под Новороссийском и будут обезврежены. Об этом сообщается в Telegram-канале городского муниципального центра управления.

Отмечается, что обломки были найдены при объезде специальными службами в станице. В районе Раевских бань было выставлено оцепление для произведения обезвреживания остатков дрона.

Накануне Telegram-канал Baza сообщал, что под Новороссийском сотрудник Госавтоинспекции сбил из личного оружия дрон.

БПЛА летел в районе села Владимировка. В районе 1:30 ночи на 11-м километре трассы Новороссийск — Керчь дрон заметил 30-летний старший лейтенант Максим Сидоров. Полицейский быстро среагировал, достал автомат Калашникова и сбил дрон 11-ю выстрелами.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали дронами нефтебазу в Темрюкском районе региона, в результате чего произошел сильный пожар и пострадали несколько сотрудников.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.