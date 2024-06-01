В Белгороде объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — говорится в сообщении.
Глава региона призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая), а на улице спуститься в укрытие или иное безопасное место.
Ракетная опасность в Белгородской области также объявлялась в 00:25 мск: в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе.
Позднее Гладков сообщил, что беспилотный летательный аппарат вида FPV атаковал село Мокрая Орловка Грайворонского городского в Белгородской области. В результате были повреждены окна и кровля одного частного жилого дома, а также автомобиль.
Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.