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В Белгороде объявлена ракетная опасность

Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Глава региона призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая), а на улице спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Ракетная опасность в Белгородской области также объявлялась в 00:25 мск: в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе.

Позднее Гладков сообщил, что беспилотный летательный аппарат вида FPV атаковал село Мокрая Орловка Грайворонского городского в Белгородской области. В результате были повреждены окна и кровля одного частного жилого дома, а также автомобиль.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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