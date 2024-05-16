Суд утвердил административное наказание Варламову*

Суд апелляционной инстанции утвердил административное наказание журналисту Илье Варламову (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Согласно сообщению, Московский городской суд оставил без изменения постановление Мещанского районного суда города Москвы от 10 августа 2023 года о назначении журналисту административного наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Варламов обвинялся в нарушении порядка деятельности иностранного агента.

В феврале Telegram-канал Shot писал, что у Варламова обнаружили долг на сумму 1 млн 55 тыс. рублей, в связи с чем его ищут судебные приставы. По данным журналистов, задолженность висит на компании «Стар Шеф», одним из учредителей которой является Варламов. Юрлицо управляло рестораном «Варламов есть», который работал на Покровке с 2018 по 2022 год. Утверждается, что за время работы заведение успело накопить штрафы за недостоверные сведения в реестре юридических лиц и другие, но задолженность не погасило.

Варламова признали иностранным агентом 23 марта. По версии Минюста, блогер распространял публикации иностранных агентов — телеканала «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) и главного редактора «Медиазоны» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Сергея Смирнова (признан в РФ иностранным агентом). Помимо этого, его уличили в распространении недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, ведомство нашло доказательство поддержки Варламова от иностранных источников.

Ранее Варламова оштрафовали за отсутствие плашки иноагента.