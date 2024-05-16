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Китай осудил теракт в «Крокусе»

Китай считает неприемлемым теракт в «Крокус сити холле»

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Evgenia Novozhenina/Reuters

В Китае считают неприемлемыми атаки на мирное население и осуждают всех организаторов и пособников теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в совместном заявлении России и Китая, которое подписали президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, следует из сайта Кремля.

«Китайская сторона категорически осуждает всех организаторов, исполнителей и пособников бесчеловечного террористического акта, совершенного 22 марта 2024 года в Московской области, заявляет об абсолютной неприемлемости атак против мирного населения и поддержке решительных действий российской стороны, направленных на борьбу с террористическими и экстремистскими силами, поддержание мира и стабильности в стране», — следует из сообщения.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. На следующий день в Брянской области задержали четверых подозреваемых в непосредственном участии в атаке. Суд постановил отправить их в изолятор до 22 мая. Позже под стражей оказались еще несколько человек, подозреваемых в соучастии в преступлении.

Ранее «Исламское государство» (организация запрещена в России) представило свою версию теракта в «Крокус Сити Холле».

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