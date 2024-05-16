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Сомнолог: врожденный хронотип человека влияет на его вредные привычки

Сомнолог Кудинов: совы чаще жаворонков пьют, курят и страдают от недосыпа

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В зависимости от хронотипа люди не только по-разному выстраивают график сна и бодрствования, но и имеют различную тягу к вредным привычкам. «Совы» чаще сталкиваются с хроническим недосыпом, что грозит низкой работоспособностью и разными заболеваниями, рассказал член правления МОО «Ассоциация Сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов.

«Некоторое время назад проводилось исследование, которое показало, что «жаворонки» меньше пьют и курят, чем «совы». Видимо, это связано в том числе и с тем, что пик активности у «сов» начинается ко второй половине дня, а у жаворонков – в первой», — отметил Кудинов в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Жаворонки», которые засыпают достаточно рано, реже вредят своему здоровью, считает специалист. При этом, хотя хронотип является врожденным для человека свойством, при желании его можно изменить, уверен сомнолог. Для этого нужно ежедневно ложиться спать и просыпаться и в одно и то же время, а на выходных – максимум на два часа позже обычного.

Однако даже при налаженном режиме сна «сова», вероятно, будет активнее «включаться» в жизнь только во второй половине дня. Поэтому гораздо важнее не изменить хронотип, а избежать недосыпа, так как это очень опасно для здоровья, подчеркнул сомнолог. Нехватка сна грозит тревожно-депрессивными расстройствами, повышением давления, сердечно-сосудистыми заболеваниями, инфарктами, сахарным диабетом, снижением иммунитета ожирением и так далее.

Хроническому недосыпу больше подвержены «совы», поэтому им важно наладить нормальный график с достаточным количество сна, заключил Кудинов.

Напомним, ученые до этого установили, что у людей-«жаворонков» лучше синхронизированы внутренние циркадные ритмы, а также они обладают превосходными вербальными способностями. Они объясняют это тем, что большая часть умственной активности приходится на утренние часы.

Сомнолог ранее объяснил, почему люди видят во сне повторяющиеся кошмары.

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