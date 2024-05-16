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Мясников рассказал, как группа крови влияет на здоровье и жизнь людей

Доктор Мясников: долголетие человека на 100% зависит от группы крови

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Depositphotos

Группа крови человека действительно влияет на многие факторы, связанные с его здоровьем и длительностью жизни, подтвердил заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников. Причем на самом деле групп крови не 4, как это принято считать, а много больше, напомнил он в беседе с Общественной службой новостей.

Так Мясников прокомментировал публикации в СМИ о том, что ученые выявили зависимость разных черт людей от группы крови – в частности, их привлекательности. Утверждается также, что обладатели четвертой группы крови имеют более сильный иммунитет и живут дольше. Доктор подтвердил, что группа крови определяет многие характеристики организма.

«Действительно это определенные показатели набора генетики, зашифрованная генетическая информация и мы хорошо знаем, что люди первой группы чаще страдают язвой желудка, второй – чаще раком желудка, третьей и четвертой – раком поджелудочной железы», – объяснил Мясников.

Всего существует 35 групп крови и более 300 возможностей их смешения, отметил врач. В качестве еще одного примера он привел данные о том, что комары реже кусают людей с первой группой крови. При этом на то, каким будет человек влияет также внешняя среда и условия, в которых он растет – это, в том числе, определяет характер человека.

«А вот долголетие – 100% может зависеть от группы крови», – заключил доктор.

Напомним, чешские ученые выяснили, что клещи предпочитают присасываться к обладателям второй группы крови, а самыми непривлекательными для них оказались люди с третьей группой крови.

Эксперты ранее оценили эффективность диеты по группе крови.

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