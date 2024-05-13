В Краснодаре брошенный матерью ребенок едва не выпал с 22-го этажа

В Краснодаре двухлетний мальчик выбрался на карниз на 22-v этаже и чуть не упал с высоты, ребенка спасли соседи. Об этом рассказали в социальных сетях местные жители.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Любимова, ребенка в распахнутом окне 22 этажа заметили прохожие. Мальчик пытался выбраться на карниз, очевидцы вызвали на место экстренные службы.

До прибытия спасателей соседи выломали дверь в квартиру и спасли мальчика. По данным регионального МВД, мать оставила сына одного дома, в отношение женщины составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

До этого сообщалось, что в Новосибирске восьмилетняя девочка выпала из окна гостиницы. Во время игры в прятки школьница спряталась на окне за шторкой. Предположительно, окно не было закрыто, а ребенок облокотился спиной на москитную сетку. В результате она выпала с высоты четвертого этажа. Пострадавшую доставили в больницу и поместили в реанимацию. Медики оценили ее состояние как тяжелое.

Ранее ребенок выпал с третьего этажа российской школы из-за старого окна.