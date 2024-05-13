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Эксперты объяснили необходимость назначения Белоусова министром обороны России

Политолог Станкевич: Белоусов интегрирует военную сферу с экономикой

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Александр Астафьев/РИА Новости

Назначение бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова главой Министерства обороны России – это уникальное событие, так как впервые за советскую и постсоветскую историю военное ведомство возглавил гражданский министр, заявил политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. На новой должности Белоусов сможет создать фундамент для интеграции военной сферы с экономикой, отметил он в беседе с 360.ru.

Белоусов по профессиональному профилю является экспертом по стратегическим направлениям развития экономики, отметил Станкевич. По его мнению, это особенно важно в условиях, когда экономика играет решающую роль в «конфликте государственных потенциалов».

«Нужна более глубокая и позитивная интеграция между военным ведомством и военно-промышленным потенциалом страны. <…> И вот эту интеграцию, видимо, назначение Белоусова и должно обеспечить», — считает политолог.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин принял решение впервые за 12 лет сменить министра обороны и назначить главой военного ведомства Андрея Белоусова. Он уже заявил о проблемах с зарплатами в воинских частях, жильем и госпитализацией военных, раскритиковал избыточную бюрократию при выдаче льгот, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог разъяснил интригу с неожиданным назначением Белоусова на пост главы Минобороны.

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